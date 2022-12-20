Чому мешканці Чечелівського району Дніпра кілька днів були без світла та тепла

Найдовше оговтувалися від блекауту 16 грудня мешканці Чечелівського району міста. Людям довелося сидіти без світла кілька діб.
Як зазначили в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра, після ракетного обстрілу 16 грудня в місті тричі аварійно вимикали світло за один день. Там стверджують, що це сталося через некомпетентність працівників Укренерго.
Згодом світло повернули, але 17 грудня згорів трансформатор на підстанції в районі Південмашу.
Довелося повністю замінити обладнання. ЦЕК, яка відповідає за обслуговування підстанції, із завданням не впоралася. Роботу довелося виконувати місту разом із ДТЕК. Міська влада провела наймовірно складну роботу і 19 грудня мешканці Чечелівського району отримали електропостачання та теплопостачання, – зазначили в департаменті.
Обладнання замінили, але вночі 20 грудня знову стався збій на трансформаторній підстанції. З 5 ранку на місці працюють ремонтники і зараз тривають пуско-налагоджувальні роботи. Після цього мешканці знову будуть зі світлом та теплом.
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