Чому мешканці Чечелівського району Дніпра кілька днів були без світла та тепла

У Дніпрі пояснили, чому мешканці Чечелівського району так довго були без світла.

Найдовше оговтувалися від блекауту 16 грудня мешканці Чечелівського району міста. Людям довелося сидіти без світла кілька діб.

Як зазначили в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра, після ракетного обстрілу 16 грудня в місті тричі аварійно вимикали світло за один день. Там стверджують, що це сталося через некомпетентність працівників Укренерго.

Згодом світло повернули, але 17 грудня згорів трансформатор на підстанції в районі Південмашу.

Довелося повністю замінити обладнання. ЦЕК, яка відповідає за обслуговування підстанції, із завданням не впоралася. Роботу довелося виконувати місту разом із ДТЕК. Міська влада провела наймовірно складну роботу і 19 грудня мешканці Чечелівського району отримали електропостачання та теплопостачання, – зазначили в департаменті.

Обладнання замінили, але вночі 20 грудня знову стався збій на трансформаторній підстанції. З 5 ранку на місці працюють ремонтники і зараз тривають пуско-налагоджувальні роботи. Після цього мешканці знову будуть зі світлом та теплом.

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