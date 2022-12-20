В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці Прогресивна загорівся легковик, полум’я перекинулося на ще одну автівку.

Про це повідомляє ДСНС.

Вчора 19 грудня близько 23:40 на вулиці Прогресивна загорівся автомобіль «SsangYong Rexton». Полум’я розповсюджувалося та перекинулося на припаркований поруч легковик «Kia Optima».

Рятувальники приступили до гасіння. Вогонь знищив салон та моторний відсік автомобіля «SsangYong Rexton» та пошкодив «Kia Optima». Загальна площа пожежі становить 5 кв. м.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

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