В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)

Про це повідомляє ДСНС.
Вчора 19 грудня близько 23:40 на вулиці Прогресивна загорівся автомобіль «SsangYong Rexton». Полум’я розповсюджувалося та перекинулося на припаркований поруч легковик «Kia Optima».
Рятувальники приступили до гасіння. Вогонь знищив салон та моторний відсік автомобіля «SsangYong Rexton» та пошкодив «Kia Optima». Загальна площа пожежі становить 5 кв. м.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
Читайте також:
Автор:
Вночі росіяни випустили понад 20 снарядів по двом громадам Нікопольського…
У Кам'янському директор спецшколи не пустила в укриття дитину під…
21 листопада на війні загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровської області…
У Кривому Розі чоловік сварився та тягав за волосся власну…