Почему жители Чечеловского района Днепра уже несколько дней без света и тепла

В Днепре объяснили, почему жители Чечеловского района так долго были без света.

Дольше всего приходят в себя от блекаута 16 декабря жители Чечеловского района города. Людям приходится сидеть без света уже пятые сутки подряд.

Как отметили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра, после ракетных обстрелов 16 декабря в городе трижды аварийно выключали свет за один день. Там утверждают, что это произошло из-за некомпетентности работников Укрэнерго.

Впоследствии свет был возвращен, но 17 декабря сгорел трансформатор на подстанции в районе Южномаша.

Пришлось полностью заменить оборудование. ЦЭК, отвечающая за обслуживание подстанции, с задачей не справилась. Работу пришлось выполнять городу вместе с ДТЭК. Городские власти провели предположительно сложную работу и 19 декабря жители Чечеловского района получили электроснабжение и теплоснабжение, — отметили в департаменте.

Оборудование заменили, но ночью 20 декабря снова произошел сбой на трансформаторной подстанции. С 5 утра на месте работают ремонтники и сейчас продолжаются пуско-наладочные работы. После этого жители снова будут со светом и теплом.

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