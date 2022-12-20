Почему жители Чечеловского района Днепра уже несколько дней без света и тепла

Дольше всего приходят в себя от блекаута 16 декабря жители Чечеловского района города. Людям приходится сидеть без света уже пятые сутки подряд.
Как отметили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра, после ракетных обстрелов 16 декабря в городе трижды аварийно выключали свет за один день. Там утверждают, что это произошло из-за некомпетентности работников Укрэнерго.
Впоследствии свет был возвращен, но 17 декабря сгорел трансформатор на подстанции в районе Южномаша.
Пришлось полностью заменить оборудование. ЦЭК, отвечающая за обслуживание подстанции, с задачей не справилась. Работу пришлось выполнять городу вместе с ДТЭК. Городские власти провели предположительно сложную работу и 19 декабря жители Чечеловского района получили электроснабжение и теплоснабжение, — отметили в департаменте.
Оборудование заменили, но ночью 20 декабря снова произошел сбой на трансформаторной подстанции. С 5 утра на месте работают ремонтники и сейчас продолжаются пуско-наладочные работы. После этого жители снова будут со светом и теплом.
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