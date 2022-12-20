Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, – Генштаб

Сьогодні 10:00
просмотров

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян, а ЗСУ відбили 10 атак в Луганській та Донецькій областях.

Новости Днепра про Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, - Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Протягом доби росіяни завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

  • На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині.
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Ворог продовжує зазнавати втрат, підтверджено ураження пункту постійної дислокації росіян 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

Читайте також:

Новости Днепра про Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води

    Дніпрянам радять зробити запаси води.

    В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)

    У Дніпрі на вулиці Прогресивна загорівся легковик, полум’я перекинулося на…

    Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

    Вночі росіяни випустили понад 20 снарядів по двом громадам Нікопольського…

    Вигнала дитину надвір: у Кам’янському директорка школи не пустила дитину в укриття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Вигнала дитину надвір: у Кам’янському директорка школи не пустила дитину в укриття

    У Кам'янському директор спецшколи не пустила в укриття дитину під…

    Наверх