Росія може напасти 2023 року на ще одну країну в Європі

Це може статися вже 2023 року. Мустяце зазначив, що все залежатиме від розвитку подій в Україні. Якщо росіяни знову почнуть наступ на Київ та досягнуть успіху на півночі України, то вони можуть спробувати напасти і на Молдову.
Питання не в тому, чи здійснить російська федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це відбудеться: або на початку року, у січні, лютому, або пізніше, у березні, квітні. Але, судячи з інформації, що є у нас, росія може піти далі, щоб створити коридор з Придністровським регіоном, який є територією Молдови, — наголосив він.
Також Мустяце нагадав, що на території Придністровʼя є найбільший у Європі склад боєприпасів, який охороняють російські війська. Росіяни планують використати ці снаряди для подальшої війни.
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