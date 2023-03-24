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  • Чоловік з каменюкою обікрав ювелірні магазини в Дніпрі на 2 мільйони гривень (ВІДЕО)

Чоловік з каменюкою обікрав ювелірні магазини в Дніпрі на 2 мільйони гривень (ВІДЕО)

Сьогодні 17:19
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У Дніпрі затримали чоловіка, який грабував ювелірні магазини.

Новости Днепра про Чоловік з каменюкою обікрав ювелірні магазини в Дніпрі на 2 мільйони гривень (ВІДЕО)

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Ще влітку 2022 року мешканець Дніпра обікрав ювелірні магазини в Шевченківському та Соборному районах міста. Під приціл зухвалого грабіжника потрапили вітрини з прикрасами в торговельних центрах. 

33-річний дніпрянин заходив до магазину, розбивав каменем вітрину та швиденько забирав золоті прикраси. На одному із відео, які опублікували в поліції, видно, як зловмисник розтрощив скло та забрав коштовності. Його намагалася зупинити працівниця ювелірного, вдаривши грабіжника по голові, але той відбився від неї та продовжив почате. 

Усього чоловік назбирав коштовностей на 2,1 мільйона гривень. Награбоване він потім збував в Києві. Розслідуванням цієї справи займалися правоохоронці Дніпра та Києва. 23 березня вони провели обшуки в помешканнях підозрюваного. Чоловік намагався позбутися доказів, викинувши згорток із золотом з вікна. 

Новости Днепра про Чоловік з каменюкою обікрав ювелірні магазини в Дніпрі на 2 мільйони гривень (ВІДЕО)

Поліціянти вилучили коштовності, серед яких були золоті обручки, ланцюжки та інші ювелірні вироби. Крім цього, у зловмисника ще знайшли гранату та запал до неї. 

33-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме незаконному поводженню зі зброєю, та крадіжкою.

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Новости Днепра про Чоловік з каменюкою обікрав ювелірні магазини в Дніпрі на 2 мільйони гривень (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Чоловік з каменюкою обікрав ювелірні магазини в Дніпрі на 2 мільйони гривень (ВІДЕО)Русский

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