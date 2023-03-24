Відірвали лапку: у Дніпрі допомоги потребує кошеня Брауні, над яким познущалися люди

Про це розповіла волонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами Ольги, поранене кошеня підкинули в закинуту будівлю. Скоріше за все, хтось навмисне перебив йому одну із лапок, яка тепер бовтається в різні сторони і тримається на одному сухожиллі. Ветеринари кажуть, що кінцівку врятувати ще можна, зафіксувавши її спицями. Але якщо цього не зробити найближчим часом, то доведеться робити ампутацію.
Кошеня, якого назвали Брауні, зовсім маленьке. Нараз тварина перебуває в ветеринарній клініці, де її готують до операції, на яку треба ще зібрати кошти. За словами волонтера, лікування обійдеться в більше як 10 тисяч гривень.
Якщо у вас є можливість допомогти маленькій Брауні, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.
INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Читайте також:
Автор:
У міськраді пояснили, чому не перейменували вулицю Маршала Малиновського.
Нікополь зазнав ще однієї важкої втрати на війні.
За даними на ранок п'ятниці, 24 березня, українські військові ліквідували…
Внаслідок нічної атаки "шахедами" по Кривому Рогу немає загиблих чи…