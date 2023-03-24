Відірвали лапку: у Дніпрі допомоги потребує кошеня Брауні, над яким познущалися люди

У Дніпря рятують кошеня, якому перебили палицею лапку.

Про це розповіла волонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами Ольги, поранене кошеня підкинули в закинуту будівлю. Скоріше за все, хтось навмисне перебив йому одну із лапок, яка тепер бовтається в різні сторони і тримається на одному сухожиллі. Ветеринари кажуть, що кінцівку врятувати ще можна, зафіксувавши її спицями. Але якщо цього не зробити найближчим часом, то доведеться робити ампутацію.

Кошеня, якого назвали Брауні, зовсім маленьке. Нараз тварина перебуває в ветеринарній клініці, де її готують до операції, на яку треба ще зібрати кошти. За словами волонтера, лікування обійдеться в більше як 10 тисяч гривень.

Якщо у вас є можливість допомогти маленькій Брауні, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентиновна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Расчётный счет PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Назначение “Благотворительная помощь для кішечки Брауні”

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