Мужчина с камнем обокрал ювелирные магазины в Днепре на 2 миллиона гривен (ВИДЕО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Еще летом 2022 житель Днепра обокрал ювелирные магазины в Шевченковском и Соборном районах города. Под прицел дерзкого грабителя попали витрины с украшениями в торговых центрах.
33-летний днепрянин заходил в магазин, разбивал камнем витрину и быстро забирал золотые украшения. На одном из видео, опубликованном полицией, видно, как злоумышленник разбил стекло и забрал драгоценности. Его пыталась остановить работница ювелирного, ударив грабителя по голове, но тот отбился от нее и продолжил начатое.
Всего мужчина собрал драгоценностей на 2,1 миллиона гривен. Награбленное он затем сбывал в Киеве. Расследованием этого дела занимались правоохранители Днепра и Киева. 23 марта они провели обыски в домах подозреваемого. Мужчина пытался избавиться от улик, выбросив сверток с золотом из окна.
Полицейские изъяли драгоценности, среди которых были золотые кольца, цепочки и другие ювелирные изделия. Кроме того, у злоумышленника еще нашли гранату и запал к ней.
33-летний мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а именно незаконном обращении с оружием и воровством.
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