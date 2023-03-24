У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху: діагностували відкриту черепно-мозкову травму

Як нам повідомили у правоохоронних органах, там 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху.
Постраждалу дитину у важкому стані відразу доправили до однієї з лікарень міста. За попередньою інформацією, у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму.
У поліції зазначили, що родина у поле зору правоохоронців не потрапляла, на обліку не стояла.
Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції.
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