У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху: діагностували відкриту черепно-мозкову травму

Учора, 23 березня, близько 21:40 у поліцію повідомили про надзвичайний випадок на Набережній Перемоги, 48.

Як нам повідомили у правоохоронних органах, там 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху.

Постраждалу дитину у важкому стані відразу доправили до однієї з лікарень міста. За попередньою інформацією, у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

У поліції зазначили, що родина у поле зору правоохоронців не потрапляла, на обліку не стояла.

Усі обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції.

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