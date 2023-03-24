Опіки 85% тіла: на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі

У четвер, 23 березня, на лінію "101" о 14:40 повідомили про займання очерету та сухої трави поблизу вулиці Вишнева села Кардаші Синельниківського району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники, там вони встановили, що на відкритій території горить суха трава та очерет.

До прибуття пожежно-рятувального підрозділу медики госпіталізували 72-річного чоловіка, який постраждав внаслідок пожежі. За попередніми даними, він отримав термічні опіки 85% тіла. Наразі обставини події з‘ясовуються.

Вогнеборці локалізували пожежу о 15:55 та ліквідували о 16:36. Вогонь знищив суху траву та очерет на відкритій території на площі 3 га.

До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Не паліть сухостій, не додавайте роботи нашим рятувальникам!

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