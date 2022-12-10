Чоловік відкрив вогонь у Дрездені та сховався в аптеці ТЦ: ввели спецоперацію

Про це повідомляє видання Bild.
Сьогодні у Дрездені проводиться масштабна поліцейська операція. Вранці озброєний чоловік увірвався до будівлі місцевої радіостанції та відкрив вогонь, співробітники встигли сховатися у безпечному місці.
Потім на машині він попрямував до центральної частини міста, де сховався в одній з аптек торгового центру Altmarktgalerie. Поліція повідомила про можливе захоплення заручників.
Проводилася евакуація людей із торгового центру та прилеглих територій.
За неперевіреною інформацією, до того, як прибути на радіостанцію, чоловік скоїв вбивство у дрезденському районі Проліс.
Є інформація, що стрільця вже затримали. Чекаємо подробиці.
Читайте також:
Автор:
Мешканцям Дніпропетровщини надали альтернативні номери для зв’язку із поліцією.
Сьогодні, 9 грудня, на Набережній Заводській знайшли тіло чоловіка.
У Дніпрі через відключення електроенергії можуть не працювати світлофори.
Правоохоронці затримали двох чоловіків віком 38 та 53 роки та…