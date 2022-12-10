Чоловік відкрив вогонь у Дрездені та сховався в аптеці ТЦ: ввели спецоперацію

Поліція Дрездена в Німеччині евакуює людей із центру міста через озброєного чоловіка.

Про це повідомляє видання Bild.

Сьогодні у Дрездені проводиться масштабна поліцейська операція. Вранці озброєний чоловік увірвався до будівлі місцевої радіостанції та відкрив вогонь, співробітники встигли сховатися у безпечному місці.

Потім на машині він попрямував до центральної частини міста, де сховався в одній з аптек торгового центру Altmarktgalerie. Поліція повідомила про можливе захоплення заручників.

Проводилася евакуація людей із торгового центру та прилеглих територій.

За неперевіреною інформацією, до того, як прибути на радіостанцію, чоловік скоїв вбивство у дрезденському районі Проліс.

Є інформація, що стрільця вже затримали. Чекаємо подробиці.

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