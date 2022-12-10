Близько 50% енергоінфраструктури України значно пошкоджено, частину знищено

Деякі об’єкти були повністю зруйновані.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в коментарі CNN.
Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було значно пошкоджено, а деяка була повністю зруйновна, – заявив Кубраков.
Зазначимо: з 10 жовтня російські терористи завдають масованих ракетних ударів по об’єктам критичної інфраструктури України, зокрема по електроенергетичній інфраструктурі.
Загалом, як зазначив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, рф випустила понад 1000 ракет і снарядів по енергетичній інфраструктурі України, унаслідок чого енергосистема зазнала великої шкоди.
Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб’єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі, – розповів Кудрицький.
Він зазначив, що тепер в Україні є великий дефіцит генерувальних потужностей, а відповідно й електроенергії в системі. Особливо це відчувається в перші чотири дні після масованих атак, поки система відновлює здатність виробляти електроенергію.
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