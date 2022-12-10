Чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Як зазначають енергетики, це потрібно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.
Тримайте телефони та Power Bank зарядженими.
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Александра Лучка
Автор:
Сьогодні вночі росіяни знову обстріляли Нікопольщину.
О це так новина.
Інцидент стався увечері 8 грудня у смт Христофорівка Криворізького району.
Важлива інформація!