Чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області

Сьогодні, 10 грудня, у Дніпрі та області введені екстрені відключення світла.

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Як зазначають енергетики, це потрібно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.

Тримайте телефони та Power Bank зарядженими.

Читайте також:

Українська

Автор: