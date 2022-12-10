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Чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області

Сьогодні 09:24
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Сьогодні, 10 грудня, у Дніпрі та області введені екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Як зазначають енергетики, це потрібно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.

Новости Днепра про Чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області

Тримайте телефони та Power Bank зарядженими.

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Новости Днепра про Чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та областіУкраїнська

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