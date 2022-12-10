Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию

Полиция Дрездена в Германии эвакуирует людей из центра города из-за вооруженного мужчины.

Об этом сообщает издание Bild.

Сегодня в Дрездене проводится масштабная полицейская операция. Утром вооруженный мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели спрятаться в безопасном месте.

Затем на машине он направился в центральную часть города, где спрятался в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.

Проводилась эвакуация людей из торгового центра и близлежащих территорий.

По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

Есть информация, что стрелок уже задержан. Ждем подробности.

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