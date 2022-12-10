Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию

Сегодня 13:54
просмотров

Полиция Дрездена в Германии эвакуирует людей из центра города из-за вооруженного мужчины.

Новости Днепра про Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию

Об этом сообщает издание Bild.

Сегодня в Дрездене проводится масштабная полицейская операция. Утром вооруженный мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели спрятаться в безопасном месте.

Затем на машине он направился в центральную часть города, где спрятался в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.

Проводилась эвакуация людей из торгового центра и близлежащих территорий.

По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

Есть информация, что стрелок уже задержан. Ждем подробности.

Читайте также:

Новости Днепра про Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперациюУкраїнська Новости Днепра про Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперациюРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Куда звонить в полицию в Днепре и области если не работает линия «102»
    Новости Днепра
    Вчера 17:00
    Куда звонить в полицию в Днепре и области если не работает линия «102»

    Жителям Днепропетровщины предоставили альтернативные номера для связи с полицией.

    Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп
    Новости Днепра
    Вчера 14:44
    Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

    Сегодня, 9 декабря, на Набережной Заводской обнаружили тело мужчины.

    Патрульные Днепра напомнили, что означают сигналы регулировщика (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 13:11
    Патрульные Днепра напомнили, что означают сигналы регулировщика (ВИДЕО)

    В Днепре из-за отключения электроэнергии могут не работать светофоры.

    Пробки и разбитые авто: в Днепре на Яворницкого и Космической случились аварии
    Новости Днепра
    Вчера 11:46
    Пробки и разбитые авто: в Днепре на Яворницкого и Космической случились аварии

    Вчера, 8 декабря, из-за гололеда в Днепре произошел транспортный коллапс.

    Последние новости

    Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской области
    Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской области

    В Днепре в больнице Мечникова спасли 33-летнего бойца из Ровенской области.

    Сегодня 13:48
    1
    просмотров
    Вырвали из лап смерти: на Днепропетровщине пожарные спасли мужчину
    Вырвали из лап смерти: на Днепропетровщине пожарные спасли мужчину

    9 декабря в селе Новониколаевка загорелась квартира.

    Сегодня 12:27
    0
    просмотров
    Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

    В субботу, 10 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 10:38
    0
    просмотров
    Действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области
    Действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области

    Сегодня, 10 декабря, в Днепре и области введены экстренные отключения света.

    Сегодня 09:24
    0
    просмотров
    Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие
    Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

    Сегодня ночью россияне снова обстреляли Никопольщину.

    Сегодня 08:31
    1
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь
    Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины
    Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины

    Во Львове прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу. В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя
    В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя

    Житель Криничок спас лебедя, застрявшего на местном пруду. Об этом сообщили в Криничанской территориальной громаде.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб
    ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб

    Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку (Луганская область) были доставлены до 50 раненых наемников из частной военной кампании.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет
    Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет

    В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх