Вирвали з лап смерті: на Дніпропетровщині вогнеборці врятували чоловіка

Виклик на лінію “101” надійшов о 15:41.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що пожежа виникла в квартирі, яка розташована на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку.
Під час ліквідації займання вогнеборці врятували власника житла. Чоловіка з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – ушпиталили.
Будьте обережні з вогнем та бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо.
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