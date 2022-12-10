Вирвали з лап смерті: на Дніпропетровщині вогнеборці врятували чоловіка

9 грудня у селі Новомиколаївка загорілася квартира.

Виклик на лінію “101” надійшов о 15:41.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що пожежа виникла в квартирі, яка розташована на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку.

Під час ліквідації займання вогнеборці врятували власника житла. Чоловіка з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – ушпиталили.

Будьте обережні з вогнем та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо.

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