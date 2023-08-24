Чоловік 5-й рік живе у лікарні Дніпра: його виписали, а він додому не хоче

Курйозний випадок стався в одному із медзакладів Дніпра.

З однієї з лікарень в Дніпрі 5-й рік не можуть випровадити пацієнта. Представники медзакладу зневірилися розв’язати цю проблему самотужки, тож подали до суду. Деталі цієї справи виклали у тексті судового рішення.

Усе почалося ще у 2017 році, коли мешканець Кривого Рогу звернувся до лікарні Дніпра. Його ушпиталили до відділення нейрохірургії, де він пройшов лікування та у березні 2018 мав поїхати додому. Втім, після виписки пацієнт не покинув стіни медзакладу і живе в ньому уже 5-тий рік.

За даними суду, чоловік перебував на стаціонарі у відділенні нейрохірургії хребта і спинного мозку від 11 травня 2017 року до 7 березня 2018 року. Після закінчення курсу лікування його виписали, позаяк не було показань для подальшого медичного нагляду.

Медики намагалися умовити чоловіка добровільно піти з лікарні, запропонували продовжити лікування в неврологічному відділенні у Кривому Розу, де мешкає пацієнт, проте усі зусилля були марними. Тож адміністрація лікарні звернулася до суду, щоб примусово виселити чоловіка.

Жовтневий суд Кривого Рогу ухвалив рішення про заборону експацієнту перебувати на території медзакладу. Також він має сплатити судовий збір у розмірі 2684 гривні.

Наразі чоловік ще може подати апеляцію та оскаржити вирок.

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