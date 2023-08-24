Человек 5-й год живет в больнице Днепра: его выписали, а он домой не хочет

Курьезный случай произошел в одном из медучреждений Днепра.

Из одной из больниц в Днепре 5-й год не могут выдворить пациента. Представители медучреждения отчаялись решить эту проблему своими силами и подали в суд. Детали этого дела были изложены в тексте судебного решения.

Все началось еще в 2017 году, когда житель Кривого Рога обратился в больницу Днепра. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии, где он прошел лечение и в марте 2018 должен был уехать домой. Впрочем, после выписки пациент не покинул стены медучреждения и живет в нем уже 5-й год.

По данным суда, мужчина находился на стационаре в отделении нейрохирургии позвоночника и спинного мозга с 11 мая 2017 года по 7 марта 2018 года. После окончания курса лечения его выписали, так как не было показаний для дальнейшего медицинского наблюдения.

Медики пытались уговорить мужчину добровольно уйти из больницы, предложили продолжить лечение в неврологическом отделении в Кривом Роге, где проживает пациент, однако все усилия были тщетными. Так что администрация больницы обратилась в суд, чтобы принудительно выселить мужчину.

Октябрьский суд Кривого Рога принял решение о запрете экспациенту находиться на территории медучреждения. Также он должен оплатить судебный сбор в размере 2684 гривны.

Мужчина еще может подать апелляцию и обжаловать приговор.

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