Человек 5-й год живет в больнице Днепра: его выписали, а он домой не хочет

Из одной из больниц в Днепре 5-й год не могут выдворить пациента. Представители медучреждения отчаялись решить эту проблему своими силами и подали в суд. Детали этого дела были изложены в тексте судебного решения.
Все началось еще в 2017 году, когда житель Кривого Рога обратился в больницу Днепра. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии, где он прошел лечение и в марте 2018 должен был уехать домой. Впрочем, после выписки пациент не покинул стены медучреждения и живет в нем уже 5-й год.
По данным суда, мужчина находился на стационаре в отделении нейрохирургии позвоночника и спинного мозга с 11 мая 2017 года по 7 марта 2018 года. После окончания курса лечения его выписали, так как не было показаний для дальнейшего медицинского наблюдения.
Медики пытались уговорить мужчину добровольно уйти из больницы, предложили продолжить лечение в неврологическом отделении в Кривом Роге, где проживает пациент, однако все усилия были тщетными. Так что администрация больницы обратилась в суд, чтобы принудительно выселить мужчину.
Октябрьский суд Кривого Рога принял решение о запрете экспациенту находиться на территории медучреждения. Также он должен оплатить судебный сбор в размере 2684 гривны.
Мужчина еще может подать апелляцию и обжаловать приговор.
Читайте также:
Автор:
В профилактических целях врачи рекомендуют всем женщинам проходить маммографию. Для…
В Днепре с 1 сентября заработают почти все школы, а…
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном…
В Днепре ко Дню Независимости на разных локациях установили 5 фортепиано. Все они расписаны в патриотическом стиле.
В профилактических целях врачи рекомендуют всем женщинам проходить маммографию. Для тех, кому уже исполнилось 40 лет, а также тех, кто моложе, но может находится в зоне риска – их прямые родственники болели раком, делать это необходимо каждый год. Женщинам в…
В Днепре с 1 сентября заработают почти все школы, а вот с садиками все сложнее.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
24 августа на шахте в Кривом Роге произошла чрезвычайная ситуация.
В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая стала предвестником независимости, а позже, 24 августа 1991 года был принят и Акт провозглашения независимости Украины.
Преступление произошло в среду, 23 августа, в одном из домов Самарского района города.
В Днепре – очередная трагедия на воде.
В Днепре учебный год начнется не с 1 сентября.
Водителя госпитализировали.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!