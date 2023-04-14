Червоний рівень небезпеки: у Дніпрі та області попередили про загрозу підтоплень - Днепр Инфо
Червоний рівень небезпеки: у Дніпрі та області попередили про загрозу підтоплень
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Сегодня 16:06

У Дніпрі та області попередили про загрозу підтоплень.

Новости Днепра про Червоний рівень небезпеки: у Дніпрі та області попередили про загрозу підтоплень

Про це повідомили в ДСНС. 

За даними метеорологів, у Дніпропетровській області оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний. Це пов’язано зі значним підвищенням рівня води, через скиди води під час пропуску весняного водопілля на водосховищах.

Так, з 14-17 квітня є загроза підтоплень населених пунктів, які знаходяться на руслі Дніпра. А саме прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Найскладніша ситуація на Київщині та Черкащині. У цих областях підтопило села та міста. Рятувальники вже почали відкачувати воду. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, у Кам’янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро. Річка вийшла з берегів та затопила прилеглі території. 

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Новости Днепра про Червоний рівень небезпеки: у Дніпрі та області попередили про загрозу підтопленьУкраїнська

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