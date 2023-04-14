Красный уровень опасности: в Днепре и области предупредили об угрозе подтоплений

Об этом сообщили в ГСЧС.
По данным метеорологов, в Днепропетровской области объявлен III уровень опасности — красный. Это связано со значительным повышением уровня реки из-за сбросов воды во время пропуска весеннего половодья на водохранилищах.
Так, с 14-17 апреля есть угроза подтоплений населенных пунктов, которые находятся на русле Днепра. А именно приречных населенных пунктов в Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
Самая сложная ситуация в Киевской и Черкасской областях. В этих областях подтопило деревни и города. Спасатели уже начали откачивать воду.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в Днепре. Река вышла из берегов и затопила близлежащие территории.
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