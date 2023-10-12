Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульних - Днепр Инфо
Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульних
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Сегодня 15:42

Після резонансної стрілянини в Дніпрі МВС переглянули алгоритми дій патрульних.

Новости Днепра про Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульних

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що зміни стосуються підрозділів патрульної поліції, спецпідрозділів Національної поліції, дільничних поліцейських і поліцейських громад.

Ми переглянули навіть екіпіровку наших працівників, щоб бути готовими до будь-яких викликів, які стоять перед правоохоронцями, – повідомив Клименко

Як зазначив Клименко, патрульна Анастасія Жила, яка постраждала під час сутички із загиблим Джумбері Сілогавою та його супутницею, досі на лікарняному. Стан її здоров’я не дозволяє поки повернутися до служби.

Нагадаємо, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі сталася стрілянина. Водій автомобіля почав битися з поліцейськими, один з них застосував табельну зброю, смертельно поранивши водія Jaguar.

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Новости Днепра про Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульнихУкраїнська

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