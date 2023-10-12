Из-за резонансной стрельбы в Днепре в Украине изменили алгоритмы действий патрульных

После резонансной стрельбы в Днепре МВД пересмотрели алгоритмы действий патрульных.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что изменения касаются подразделений патрульной полиции, спецподразделений Национальной полиции, участковых полицейских и полицейских общин.

Мы просмотрели даже экипировку наших работников, чтобы быть готовыми к любым вызовам, стоящим перед правоохранителями, – сообщил Клименко.

Как отметил Клименко, патрульная Анастасия Жила, пострадавшая во время стычки с погибшим Джумбери Силогавой и его спутницей, до сих пор на больничном. Состояние ее здоровья не позволяет пока возвратиться в службу.

Напомним, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре произошла стрельба. Водитель автомобиля начал драться с полицейскими, один из них применил табельное оружие, смертельно ранив водителя Jaguar.

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