Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено заклад освіти: діти були в укритті

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ракетної атаки по Дніпру 2 квітня пошкоджено один із закладів освіти. У момент удару всі діти були в укритті.
Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії. І ще раз прошу: завжди дотримуйтеся правил безпеки. Це рятує, – написав Лисак.
Раніше повідомлялося, що п’ятеро людей отримали не важкі поранення. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.
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