Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено заклад освіти: діти були в укритті

У Дніпрі через ракетний удар пошкоджено освітній заклад.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетної атаки по Дніпру 2 квітня пошкоджено один із закладів освіти. У момент удару всі діти були в укритті.

Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії. І ще раз прошу: завжди дотримуйтеся правил безпеки. Це рятує, – написав Лисак.

Раніше повідомлялося, що п’ятеро людей отримали не важкі поранення. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Читайте також:

Українська

Автор: