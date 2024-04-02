І невідкладні, і планові: як мешканці Дніпра можуть дізнатись, де зробити операцію безоплатно

Програма медичних гарантій покриває і невідкладні, і планові операції.

У Міністерстві охорони здоров’я України нагадали, як дізнатись, де зробити операцію безоплатно.

Зазначається, що у будь-якій лікарні, яка має договір із НСЗУ за пакетом “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” або “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня” (якщо йдеться про нескладні операції), оперативні втручання є безоплатними.

Важливо: для планової операції у пацієнта має бути електронне направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем.

Зверніть увагу, що відповідна лікарня може проводити лише ті оперативні втручання, які властиві медичному закладу відповідно до напряму надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Так, наприклад, не кожна лікарня зможе провести планове оперативне втручання через злоякісне новоутворення, хірургічне втручання на очах чи нейрохірургічне втручання, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Щоб знайти лікарню, яка проводить операції, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Або ж скористайтесь дашбордом “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.

Нагадаємо, раніше ми писали, до яких лікарів мешканці Дніпра можуть потрапити на безоплатну консультацію без направлення.

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