У Дніпрі “приземлився” космічний супутник

До Технічного музею “Машини часу” передали супутник.
Музей, відомий своєю колекцією, різноманітних технічних виробів 20 століття поповнився цікавим експонатом.
Хто може допомогти виготовити обтічники зі склопластику або зможе переробити гумову кулю у сферу ø 850 мм. Ім’я помічника – стейкхолдера музею “Машини Часу” буде відправлено у космічний простір музею на висоту 12м, де буде продовжувати свій політ Дніпровський супутник ДС-МГ, – пише Михайло.
Супутник, який передали до музею, застосовувався у наукових цілях. Виготовлений конструкторами КБ “Південне”, прилад використовувався для космічних досліджень у минулому столітті.
Нагадаємо, минулого літа у Дніпрі “приземлився” перший в Україні “F-16”.
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