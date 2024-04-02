У Дніпрі “приземлився” космічний супутник

У Дніпрі до музею передали супутник.

До Технічного музею “Машини часу” передали супутник.

Музей, відомий своєю колекцією, різноманітних технічних виробів 20 століття поповнився цікавим експонатом.

До Всесвітнього дня авіації й космонавтики аерокосмічна екпозиція доповниться Дніпропетровським супутником ДС-МГ, виготовленим у КБ “Південне” в 1964 році.

Як зазначив пан Михайло, від корпусу космічного апарату в музеї є тільки середня частина, не вистачає двох обтічників та секретної апаратури. Тому зараз вони звертаються до мешканців Дніпра за допомогою.