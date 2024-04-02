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У Дніпрі “приземлився” космічний супутник

Сьогодні 14:30
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У Дніпрі до музею передали супутник.

Новости Днепра про У Дніпрі

До Технічного музею “Машини часу” передали супутник. 

Музей, відомий своєю колекцією, різноманітних технічних виробів 20 століття поповнився цікавим експонатом. 

До Всесвітнього дня авіації й космонавтики аерокосмічна екпозиція доповниться Дніпропетровським супутником ДС-МГ, виготовленим у КБ “Південне” в 1964 році.
 
Про це повідомив директор установи Михайло Прудников. 
 
Як зазначив пан Михайло, від корпусу космічного апарату в музеї є тільки середня частина, не вистачає двох обтічників та секретної апаратури. Тому зараз вони звертаються до мешканців Дніпра за допомогою.
 
Хто може допомогти виготовити обтічники зі склопластику або зможе переробити гумову кулю у сферу ø 850 мм. Ім’я помічника – стейкхолдера музею “Машини Часу” буде відправлено у космічний простір музею на висоту 12м, де буде продовжувати свій політ Дніпровський супутник ДС-МГ, – пише Михайло.

 

Новости Днепра про У Дніпрі

Супутник, який передали до музею, застосовувався у наукових цілях. Виготовлений конструкторами КБ “Південне”, прилад використовувався для космічних досліджень у минулому столітті. 

Новости Днепра про У Дніпрі

Нагадаємо, минулого літа у Дніпрі “приземлився” перший в Україні “F-16”.

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