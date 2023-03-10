Через обстріл в Дніпропетровській області загинули двоє чоловіків

Двоє молодих чоловіків загинули 10 березня під час чергового обстрілу росіян Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Двоє чоловіків 41 та 32 років загинули у Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ще трьох поранено. Їм 42, 52 та 57 років.

У громаді ворог пошкодив транспортне підприємство. Пошкоджено триповерхівку та 7 приватних будинків. А ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач.

Наслідки атак ще уточнюються.

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