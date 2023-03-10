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Через обстріл в Дніпропетровській області загинули двоє чоловіків

Сьогодні 22:00
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Двоє молодих чоловіків загинули 10 березня під час чергового обстрілу росіян Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Через обстріл в Дніпропетровській області загинули двоє чоловіків

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Двоє чоловіків 41 та 32 років загинули у Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ще трьох поранено. Їм 42, 52 та 57 років.

У громаді ворог пошкодив транспортне підприємство. Пошкоджено триповерхівку та 7 приватних будинків. А ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач.

Наслідки атак ще уточнюються.

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