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Из-за обстрела в Днепропетровской области погибли двое мужчин

Сегодня 22:00
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Двое молодых мужчин погибли 10 марта во время очередного обстрела россиянами Днепропетровской области.

Новости Днепра про Из-за обстрела в Днепропетровской области погибли двое мужчин

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Двое мужчин 41 и 32 лет погибли в Червоногригорьевской громаде Никопольского района. Еще трое ранены. Им 42, 52 и 57 лет.

В громаде враг повредил транспортное предприятие. Повреждены трехэтажка и 7 частных домов. А еще – хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач.

Последствия атак еще уточняются.

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