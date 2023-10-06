Через Дніпро призначили нові потяги на схід України: розклад руху та ціна

Через Дніпро курсують нові потяги у східному напрямку.

Як повідомили в Укрзалізниці, з 2 вересня через Дніпропетровщину курсує потяг до Краматорська.

Приміські поїзди їздять у сполученні Краматорськ – Верхівцеве – Краматорськ. Вони прямують через станції Лозова, Павлоград-1, Новомосковськ-Дніпровський, Дніпро-Головний, Кам’янське-Пасажирський, Верхньодніпровськ.

Подорож від початкового до кінцевого пункту триває 6 годин і коштує 100 грн, що вшестеро нижче за автоперевезення цим маршрутом.

Приміський поїзд № 7006/7007 Краматорськ – Верхівцеве курсує щоденно, крім вівторка, № 7008/7009/7003 Верхівцеве – Слов’янськ також щоденний, за виключенням середи.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Придніпровської залізниці www.dp.uz.gov.ua , а також на інформаційних стендах залізничних вокзалів та станцій.

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