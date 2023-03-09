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  • Через атаку ворога у Дніпрі застосовуються екстрені відключення світла

Через атаку ворога у Дніпрі застосовуються екстрені відключення світла

Сьогодні 07:15
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Через загрозу ракетної атаки у Дніпрі приватні енергопостачальні компанії застосували вночі превентивні відключення електропостачання. У зв’язку з цим є перебої з опаленням і водопостачанням у різних районах міста

Новости Днепра про Через атаку ворога у Дніпрі застосовуються екстрені відключення світла

Зафіксовано зупинки районних і квартальних котелень КП «Теплоенерго» по вул. Батумська, Калинова, пр. Миру, пр. Слобожанський, по вул. Шолохова та Дементьєва.

Також було знеструмлено котельні і теплорозподільчі пункти КП «Теплоенерго» у Чечелівському районі по вул. Руденко, Янгеля, Макарова, Титова, Н. Алексєєнко, Робоча.

Без електроенергії були і деякі будинкові котельні в Центральній частині міста. Також знеструмлення об’єктів теплопостачання фіксувалися й у Центральному та Соборному районах.

Наразі подача електроенергії на котельнях та ТРП поступово відновлюється.

Наразі у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

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