Через атаку ворога у Дніпрі застосовуються екстрені відключення світла

Зафіксовано зупинки районних і квартальних котелень КП «Теплоенерго» по вул. Батумська, Калинова, пр. Миру, пр. Слобожанський, по вул. Шолохова та Дементьєва.
Також було знеструмлено котельні і теплорозподільчі пункти КП «Теплоенерго» у Чечелівському районі по вул. Руденко, Янгеля, Макарова, Титова, Н. Алексєєнко, Робоча.
Без електроенергії були і деякі будинкові котельні в Центральній частині міста. Також знеструмлення об’єктів теплопостачання фіксувалися й у Центральному та Соборному районах.
Наразі подача електроенергії на котельнях та ТРП поступово відновлюється.
Наразі у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.
Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
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