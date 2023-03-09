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Из-за атаки врага в Днепре действуют экстренные отключения света

Сегодня 07:15
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Из-за угрозы ракетной атаки в Днепре частные энергоснабжающие компании применили ночью превентивные отключения электроснабжения. В связи с этим есть перебои с отоплением и водоснабжением в разных районах города.

Новости Днепра про Из-за атаки врага в Днепре действуют экстренные отключения света

Зафиксированы остановки районных и квартальных котельных КП «Теплоэнерго» на ул. Батумская, Калиновая, пр. Мира, пр. Слобожанский, по ул. Шолохова и Дементьева.

Также обесточены котельные и теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго» в Чечелевском районе по ул. Руденко, Янгеля, Макарова, Титова, Н. Алексеенко, Рабочая.

Без электроэнергии были и некоторые домовые котельные в центральной части города. Также обесточивание объектов теплоснабжения фиксировались и в Центральном и Соборном районах.

Подача электроэнергии на котельных и ТРП постепенно возобновляется.

В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

На 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все повышающие насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

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