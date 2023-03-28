Частина Дніпра залишилася без води через аварію увечері 28 березня

Станом на 18:00 води немає за такими адресами:
Водопостачання відновлять до кінця дня.
Наразі також тривають роботи з промивання магістральних водопроводів у районі вулиць – Велика Діївська, Гідропаркова, Метробудівська, Моніторна, у тому числі на прилеглих вулицях. Водопостачання у будинках на цих вулицях не відключали.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
Британець Люк Будворт взявся ремонтувати свою кухню та викликав підрядників.…
Захищаючи Україну, загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району
Кожен з батьків намагається дати дитині найкраще і купити все,…
У Дніпрі намалювали новий мурал.