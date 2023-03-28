Частина Дніпра залишилася без води через аварію увечері 28 березня

У Дніпрі через аварійні роботи на вулиці Тобольській, 33 без води ввечері 28 березня залишаються жителі 9 вулиць та 3 провулків.

Станом на 18:00 води немає за такими адресами:

вул. Тобольська;

вул. Лебединська;

вул. Муравйова;

вул. Генічеська;

вул. Бічна;

вул. Халтуріна;

вул. Ковальська;

вул. Колоскова;

вул. Васнєцова;

пров. Портовий;

пров. Пожежний;

пров. Ковальський.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Наразі також тривають роботи з промивання магістральних водопроводів у районі вулиць – Велика Діївська, Гідропаркова, Метробудівська, Моніторна, у тому числі на прилеглих вулицях. Водопостачання у будинках на цих вулицях не відключали.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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