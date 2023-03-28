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Частина Дніпра залишилася без води через аварію увечері 28 березня

Сьогодні 19:45
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У Дніпрі через аварійні роботи на вулиці Тобольській, 33 без води ввечері 28 березня залишаються жителі 9 вулиць та 3 провулків.

Новости Днепра про Частина Дніпра залишилася без води через аварію увечері 28 березня

Станом на 18:00 води немає за такими адресами:

  • вул. Тобольська;
  • вул. Лебединська;
  • вул. Муравйова;
  • вул. Генічеська;
  • вул. Бічна;
  • вул. Халтуріна;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Колоскова;
  • вул. Васнєцова;
  • пров. Портовий;
  • пров. Пожежний;
  • пров. Ковальський.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Наразі також тривають роботи з промивання магістральних водопроводів у районі вулиць – Велика Діївська, Гідропаркова, Метробудівська, Моніторна, у тому числі на прилеглих вулицях. Водопостачання у будинках на цих вулицях не відключали.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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