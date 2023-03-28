Щодня втрачаємо Героїв: неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району

26 березня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району.
Про це повідомили в Інгулецькій райраді.
«Цей герой виявив справжню стійкість та мужність у бою за нашу Батьківщину. Ми ніколи не забудемо його ім’я! Ми ніколи не пробачимо ворогові такі важкі для українського народу втрати.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким цього захисника. Він – справжній приклад для гордості та поваги. Світла пам’ять герою!» – йдеться у повідомленні.
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