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  • Щодня втрачаємо Героїв: неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району

Щодня втрачаємо Героїв: неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району

Сьогодні 18:45
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Захищаючи Україну, загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району

Новости Днепра про Щодня втрачаємо Героїв: неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району

26 березня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького району.

Про це повідомили в Інгулецькій райраді.

«Цей герой виявив справжню стійкість та мужність у бою за нашу Батьківщину. Ми ніколи не забудемо його ім’я! Ми ніколи не пробачимо ворогові такі важкі для українського народу втрати.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким цього захисника. Він – справжній приклад для гордості та поваги. Світла пам’ять герою!» – йдеться у повідомленні.  

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Новости Днепра про Щодня втрачаємо Героїв: неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького районуУкраїнська Новости Днепра про Щодня втрачаємо Героїв: неподалік Бахмуту загинув Дмитро Соболєв з Криворізького районуРусский

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