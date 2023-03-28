У Дніпрі вихователям дитячих садочків збільшать платню: до 20%

У квітні усім вихователям дитячих садочків Дніпра збільшать надбавку до зарплат.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Зазначається, що надбавка для вихователів зросте максимально до 20%. Остаточний розмір її нарахування керівники дитсадків визначатимуть самостійно.

Із міського бюджету на це виділять близько 50 млн грн.

Попри виклики війни ми знайшли можливість підвищити платню людям, які піклуються про найменших дніпрян. Це і є справедливість — підтримувати кожного і кожну, хто в найтяжчі часи дбає про інших і продовжує працювати на благо рідного Міста та всієї країни, — зазначив Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиці.

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