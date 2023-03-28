Часть Днепра осталась без воды из-за аварии вечером 28 марта

В Днепре из-за аварийных работ на улице Тобольской, 33 без воды вечером 28 марта остаются жители 9 улиц и 3 переулков.

По состоянию на 18:00 воды нет по таким адресам:

ул. Тобольская;

ул. Лебединская;

ул. Муравьева;

ул. Геническая;

ул. Боковая;

ул. Халтурина;

ул. Кузнечная;

ул. Колосковая;

ул. Васнецова;

пер. Портовый;

пер. Пожарный;

пер. Кузнечный.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

Сейчас также продолжаются работы по промывке магистральных водопроводов в районе улиц – Большая Диевская, Гидропарковая, Метростроевская, Мониторная, в том числе и на близлежащих улицах. Водоснабжение в домах на этих улицах не отключали.



Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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