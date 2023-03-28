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Часть Днепра осталась без воды из-за аварии вечером 28 марта

Сегодня 19:45
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В Днепре из-за аварийных работ на улице Тобольской, 33 без воды вечером 28 марта остаются жители 9 улиц и 3 переулков.

Новости Днепра про Часть Днепра осталась без воды из-за аварии вечером 28 марта

По состоянию на 18:00 воды нет по таким адресам: 

  • ул. Тобольская;
  • ул. Лебединская;
  • ул. Муравьева;
  • ул. Геническая;
  • ул. Боковая;
  • ул. Халтурина;
  • ул. Кузнечная;
  • ул. Колосковая;
  • ул. Васнецова;
  • пер. Портовый;
  • пер. Пожарный;
  • пер. Кузнечный.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

Сейчас также продолжаются работы по промывке магистральных водопроводов в районе улиц – Большая Диевская, Гидропарковая, Метростроевская, Мониторная, в том числе и на близлежащих улицах. Водоснабжение в домах на этих улицах не отключали.
 
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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