Часть Днепра осталась без воды из-за аварии вечером 28 марта

По состоянию на 18:00 воды нет по таким адресам:
Водоснабжение возобновят до конца дня.
Сейчас также продолжаются работы по промывке магистральных водопроводов в районе улиц – Большая Диевская, Гидропарковая, Метростроевская, Мониторная, в том числе и на близлежащих улицах. Водоснабжение в домах на этих улицах не отключали.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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