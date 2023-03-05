Було всього 29: під Бахмутом загинула парамедик дніпровської бригади

Світла пам'ять!

Під Бахмутом загинула волонтер, військовослужбовець та бойовий медик 93-ї бригади “Холодний Яр” Яна (“Яра”) Рихліцька. Це сталося під час евакуації поранених у п’ятницю, 3 березня. Яна рівно місяць не дожила до свого 30-річчя.

Про загибель дівчини повідомляють у соціальних мережах.

Яна Рихліцька народилася у Вінниці. До повномасштабного вторгнення росії вона працювала в IT-компанії. З 24 лютого 2022 року почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедиком до Збройних сил, де врятувала чимало життів.

Холодноярівці називали Яну своїм ангелом, промінчиком сонця та позитивом.

Дівчинка з косичками. Багато хто працював на стадпунктах і зустрічав дівчинку з косичками, більше не зустрінете, її убила росія. Бойовий медик Яна “Яра” Рихліцька та санітар загинули під час евакуації поранених під Бахмутом, – написав фотограф Сергій Нужненко.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким дівчини. Світла пам’ять!

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