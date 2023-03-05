Під Бахмутом загинула волонтер, військовослужбовець та бойовий медик 93-ї бригади “Холодний Яр” Яна (“Яра”) Рихліцька. Це сталося під час евакуації поранених у п’ятницю, 3 березня. Яна рівно місяць не дожила до свого 30-річчя.
Про загибель дівчини повідомляють у соціальних мережах.
Яна Рихліцька народилася у Вінниці. До повномасштабного вторгнення росії вона працювала в IT-компанії. З 24 лютого 2022 року почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедиком до Збройних сил, де врятувала чимало життів.
Холодноярівці називали Яну своїм ангелом, промінчиком сонця та позитивом.
Дівчинка з косичками. Багато хто працював на стадпунктах і зустрічав дівчинку з косичками, більше не зустрінете, її убила росія. Бойовий медик Яна “Яра” Рихліцька та санітар загинули під час евакуації поранених під Бахмутом, – написав фотограф Сергій Нужненко.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким дівчини. Світла пам’ять!
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