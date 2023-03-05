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Было всего 29: под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады

Сегодня 15:29
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Светлая память!

Новости Днепра про Было всего 29: под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады

Под Бахмутом погибла волонтер, военнослужащий и боевой медик 93-й бригады «Холодный Яр» Яна («Яра») Рихлицкая. Это произошло во время эвакуации раненых в пятницу, 3 марта. Она месяц не дожила до своего 30-летия.

О гибели девушки сообщают в социальных сетях.

Яна Рихлицкая родилась в Виннице. До полномасштабного вторжения россии она работала в IT-компании. С 24 февраля 2022 года начала активно волонтерить, а в мае пошла служить парамедиком в Вооруженные силы, где спасла немало жизней.

Новости Днепра про Было всего 29: под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады

Новости Днепра про Было всего 29: под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады

Холоднояровцы называли Яну своим ангелом, лучиком солнца и позитивом.

Девочка с косичками. Многие работали на стадпунктах и ​​встречали девочку с косичками, больше не встретите, ее убила россия. Боевой медик Яна «Яра» Рихлицкая и санитар погибли во время эвакуации раненых под Бахмутом, — написал фотограф Сергей Нужненко.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким девушки. Светлая память!

Новости Днепра про Было всего 29: под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады

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