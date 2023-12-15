Була клінічна смерть: у Дніпрі рятували молодого хлопця, який раптово втратив свідомість

У Дніпрі рятували молодого чоловіка, який раптово знепритомнів.

Останнім часом почастішали випадки серцево-судинних, неврологічних та інших захворювань у молоді. Медики зазначають, що все частіше їхніми пацієнтами стають люди, яким 20-30 років.

Днями у Дніпрі допомога знадобилася молодому хлопцю, який раптово втратив свідомість. Містянину стало зле, а згодом він знепритомнів. На місце викликали “швидку”.

Як розповіла медик Тетяна Іванеха, виклик надійшов 10 грудня. На місце виїхала бригада Соборної підстанції Дніпровської станції ЕМД КП “ОЦЕМД та МК” ДОР”. Прибувши до хворого, фельдшери побачили, що молодий хлопець перебуває в стані клінічної смерті.

Медики почали негайну реанімацію. Через кілька розрядів дефібрилятора, хлопця вдалося повернути до життя.

На самостійному диханні пацієнта госпіталізовано до профільного лікувального закладу. Дуже важливо, коли все необхідне знаходиться поряд! Бережіть себе! Ми завжди стоїмо на варті вашого здоров’я та життя! – зазначила медик.

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