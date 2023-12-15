Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание

Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание

Сегодня 17:35
просмотров

В Днепре спасали молодого человека, который внезапно потерял сознание.

Новости Днепра про Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание

В последнее время участились случаи сердечно-сосудистых, неврологических, тяжелых хронических и других заболеваний молодежи. Медики отмечают, что все чаще их пациентами становятся люди которым 20-30 лет.

На днях в Днепре помощь пригодилась молодому парню, внезапно потерявшему сознание. Горожанину стало плохо, а впоследствии он потерял сознание. На место вызвали «скорую».

Как рассказала медик Татьяна Иванеха, вызов поступил 10 декабря. На место выехала бригада Соборной подстанции Днепровской станции ЭМД КП «ОЦЭМД и МК «ДОР». Прибыв к больному, фельдшеры увидели, что молодой парень находится в состоянии клинической смерти.

Медики приступили к немедленной реанимации. Через несколько разрядов дефибриллятора парня удалось вернуть к жизни.

На самостоятельном дыхании пациент госпитализирован в профильное лечебное учреждение. Очень важно, когда все необходимое находится рядом! Берегите себя! Мы всегда стоим на страже вашего здоровья и жизни! – отметила медик.

Читайте также:

Новости Днепра про Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознаниеУкраїнська Новости Днепра про Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознаниеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности
Новости Днепра
Сегодня 18:06
В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности

Важная информация!

ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок
Новости Днепра
Сегодня 17:50
ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной…

В центре Днепра на головы горожан падают кирпичи со старинного дома
Новости Днепра
Сегодня 17:47
В центре Днепра на головы горожан падают кирпичи со старинного дома

Будьте осторожны!

Днепр вошел в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью
Новости Днепра
Сегодня 16:37
Днепр вошел в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью

Портал Numbeo добавил Днепр в рейтинг городов мира с самой…

Последние новости

В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности
В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности

Важная информация!

Сегодня 18:06
5
просмотров
ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок
ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной занятостью – сотрудники нужны на краткий срок, пока длятся праздники, но в части вакансий в дальнейшем соискатель может рассчитывать на продолжение трудовых отношений.

Сегодня 17:50
4
просмотров
В центре Днепра на головы горожан падают кирпичи со старинного дома
В центре Днепра на головы горожан падают кирпичи со старинного дома

Будьте осторожны!

Сегодня 17:47
6
просмотров
Днепр вошел в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью
Днепр вошел в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью

Портал Numbeo добавил Днепр в рейтинг городов мира с самой дорогой недвижимостью.

Сегодня 16:37
4
просмотров
Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году
Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это военный план Путина до 2026 года" аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города.

Сегодня 16:06
6
просмотров
В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка
В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.

Сегодня 15:58
5
просмотров
В полиции прокомментировали ограбление известного певца и бойца ВСУ в поезде «Днепр-Киев»
В полиции прокомментировали ограбление известного певца и бойца ВСУ в поезде «Днепр-Киев»

Известный украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, более известный как YARMAK, стал жертвой грабителей.

Сегодня 15:33
4
просмотров
Синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре до Рождества
Синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре до Рождества

Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.

Сегодня 15:17
4
просмотров
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго длиться ожидание прохождения контроля в период праздников, поскольку количество пассажиропотока увеличивается и на КПП идет большая нагрузка.

Сегодня 14:44
3
просмотров
На Днепропетровщине более двух месяцев разыскивают без вести пропавшего мужчину: нужна помощь
На Днепропетровщине более двух месяцев разыскивают без вести пропавшего мужчину: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 14:38
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх