Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание

В последнее время участились случаи сердечно-сосудистых, неврологических, тяжелых хронических и других заболеваний молодежи. Медики отмечают, что все чаще их пациентами становятся люди которым 20-30 лет.
На днях в Днепре помощь пригодилась молодому парню, внезапно потерявшему сознание. Горожанину стало плохо, а впоследствии он потерял сознание. На место вызвали «скорую».
Как рассказала медик Татьяна Иванеха, вызов поступил 10 декабря. На место выехала бригада Соборной подстанции Днепровской станции ЭМД КП «ОЦЭМД и МК «ДОР». Прибыв к больному, фельдшеры увидели, что молодой парень находится в состоянии клинической смерти.
Медики приступили к немедленной реанимации. Через несколько разрядов дефибриллятора парня удалось вернуть к жизни.
На самостоятельном дыхании пациент госпитализирован в профильное лечебное учреждение. Очень важно, когда все необходимое находится рядом! Берегите себя! Мы всегда стоим на страже вашего здоровья и жизни! – отметила медик.
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