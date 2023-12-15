Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание

В Днепре спасали молодого человека, который внезапно потерял сознание.

В последнее время участились случаи сердечно-сосудистых, неврологических, тяжелых хронических и других заболеваний молодежи. Медики отмечают, что все чаще их пациентами становятся люди которым 20-30 лет.

На днях в Днепре помощь пригодилась молодому парню, внезапно потерявшему сознание. Горожанину стало плохо, а впоследствии он потерял сознание. На место вызвали «скорую».

Как рассказала медик Татьяна Иванеха, вызов поступил 10 декабря. На место выехала бригада Соборной подстанции Днепровской станции ЭМД КП «ОЦЭМД и МК «ДОР». Прибыв к больному, фельдшеры увидели, что молодой парень находится в состоянии клинической смерти.

Медики приступили к немедленной реанимации. Через несколько разрядов дефибриллятора парня удалось вернуть к жизни.

На самостоятельном дыхании пациент госпитализирован в профильное лечебное учреждение. Очень важно, когда все необходимое находится рядом! Берегите себя! Мы всегда стоим на страже вашего здоровья и жизни! – отметила медик.

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