У Дніпрі біля Appolo прорвало водогін: на дорозі – ріки, комунальники розбирають тротуар

У Дніпрі на Титова прорвало водогін.

Поблизу ТЦ Apollo на вулиці Титова прорвало водогін. Вода почала виливатися з каналізаційного люка та текти на дорогу. На місце викликали Дніпроводоканал.

Як повідомили комунальники, пошкодження сталося на водогоні діаметром 150 мм по вулиці Титова

Роботи з усування складні, тому що пошкодження знаходиться на жвавій вулиці, на тротуарі, де вкладено плитку та розташована зупинка громадського транспорту.

Наразі усі будинки з водопостачанням, але якщо доведеться, то воду відключать, завчасно попередивши мешканців. Працює одна аварійна бригада та 4 одиниці спецтехніки.

Фонтан з люка не б’є, але водичка бурлить та розливається вулицею.

Наразі комунальники розібрали тротуарну плитку, що дістатися до поломки.

Нагадаємо, раніше комунальники замінили найбільший прапор України у Дніпрі. Також на розі вулиць Січових Стрільців та Святослава Хороброго маршрутка врізалася в рекламний щит. Ми також повідомляли, що біля цвинтаря знайшли снаряд часів Другої світової війни. Крім цього, на Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу.

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