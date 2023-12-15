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  • У Дніпрі біля Appolo прорвало водогін: на дорозі – ріки, комунальники розбирають тротуар

У Дніпрі біля Appolo прорвало водогін: на дорозі – ріки, комунальники розбирають тротуар

Сьогодні 12:59
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У Дніпрі на Титова прорвало водогін.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Appolo прорвало водогін: на дорозі - ріки, комунальники розбирають тротуар

Поблизу ТЦ Apollo на вулиці Титова прорвало водогін. Вода почала виливатися з каналізаційного люка та текти на дорогу. На місце викликали Дніпроводоканал. 

Як повідомили комунальники, пошкодження сталося на водогоні діаметром 150 мм по вулиці Титова

Роботи з усування складні, тому що пошкодження знаходиться на жвавій вулиці, на тротуарі, де вкладено плитку та розташована зупинка громадського транспорту.

Наразі усі будинки з водопостачанням, але якщо доведеться, то воду відключать, завчасно попередивши мешканців. Працює одна аварійна бригада та 4 одиниці спецтехніки.

Фонтан з люка не б’є, але водичка бурлить та розливається вулицею. 

Наразі комунальники розібрали тротуарну плитку, що дістатися до поломки. 

Новости Днепра про У Дніпрі біля Appolo прорвало водогін: на дорозі - ріки, комунальники розбирають тротуар

Новости Днепра про У Дніпрі біля Appolo прорвало водогін: на дорозі - ріки, комунальники розбирають тротуар

Нагадаємо, раніше комунальники замінили найбільший прапор України у Дніпрі. Також на розі вулиць Січових Стрільців та Святослава Хороброго маршрутка врізалася в рекламний щит. Ми також повідомляли, що біля цвинтаря знайшли снаряд часів Другої світової війни. Крім цього, на Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля Appolo прорвало водогін: на дорозі - ріки, комунальники розбирають тротуарУкраїнська

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