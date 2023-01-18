Будматеріали на додачу: як виглядає ТОП-5 найдешевших квартир на продаж у Дніпрі (ФОТО)

За останні кілька місяців найпопулярніший вид нерухомості в Дніпрі – однокімнатні квартири здали позиції в ціні і їх стали продавати дешевше, але попит так само перевищує пропозицію. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, в якому стані продають однокімнатні квартири за ціною до 500 тис. грн і зробили добірку найдешевших з них.

За 295 тис грн у Дніпрі можна купити квартиру у Соборному районі. Знаходиться вона на останньому, 5 поверсі будинку. Кухня маленька – 5 кв.м. Загальна площа – 20 кв.м. У кімнатах високі стелі, а в квартирі є комора. Знаходиться вона у закритому дворі.

361 тис грн коштує квартира в районі проспекту Богдана Хмельницького у Дніпрі. Знаходиться на середньому поверсі панельного будинку. Загальна площа 16 кв.м кухня – 2 кв.м. Продається квартира без меблів, але з косметичним ремонтом та суміжним санвузлом.

Майже 406 тис грн коштує квартира внизу проспекту Поля. Знаходиться на першому поверсі 9-ти поверхового будинку, загальна площа – 29,5 кв.м приміщення знаходиться у стадії ремонту. Частину робіт уже зроблено. Новому господареві дістануться також матеріали для ремонту стін. На вікнах квартири стоять ґрати.

Стільки ж коштуватиме однокімнатна в районі проспекту Воронцова, що на лівому березі. Будинок був збудований близько 10 років тому. Квартира розташована на третьому, останньому поверсі будівлі. Загальна площа 18,4 кв. м. Кухня-студія та суміжний санвузол. Будинок знаходиться в закритому дворі, де є паркінг і зона барбекю. Стан приміщення – після будівельників.

За 424 тис. грн можна купити однокімнатну квартиру в Краснопіллі. Знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку. Загальна площа 29 кв. м. У приміщенні розпочато ремонт, частина робіт вже зроблена – гідроізоляція та стяжка підлоги, оштукатурені стіни, замінено стояки та радіатори. На додачу до квартири йде комора в підвалі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: