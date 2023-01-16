День пам’яті кіборгів: хронологія подій битви за ДАП

Сьогодні в Україні «День пам’яті кіборгів», коли вшановують захисників, що відбивали атаки ворога в Донецькому аеропорту протягом 2014-2015 років. Протистояння тривало 242 дні. Оборона летовища стала символом незламності нашого війська, а захисників терміналів самі вороги називали «кіборгами». Журналісти dnepr.info вирішили згадати хронологію подій.

Донецький аеропорт був взятий під охорону українськими військовими вже у березні 2014 року. У квітні окупанти вперше спробували захопити летовище. Наприкінці травня ворог зробив другу спробу захопити ДАП, але був витіснений з займаних позицій. Вже з вересня 2014 року на летовищі розпочались важкі бої. Українські військові утримували старий та новий термінали летовища.

Саме тоді вся Україна дізналась про селище Піски – через нього захисникам доставляли провізію та боєприпаси, а також відбувалась ротація. У селищі була розгорнута артилерія вогневої підтримки нашої армії.

Згідно повідомленням українських журналістів 2014 року, вперше «кіборгами» оборонців ДАПу назвав сепаратист, що не міг пояснити причину того, чому озброєні бойовики не можуть зломити оборону летовища.

13 січня 2015 року через обстріли обвалилась диспетчерська вежа аеропорту, яку утримувала українська армія. У новому терміналі бої точились за різні поверхи. На фінальних етапах битви наші військові утримували перших поверх, а підвал та верхні поверхи – супротивник.

19 січня бойовики підірвали частину перекриття другого поверху нового терміналу, де перебували наші військові. Після цього розпочався наступ з усіх боків, який вдалось відбити. Та вже на наступний день, 20 січня 2015 року бойовики підірвали новий термінали вдруге. Багато українських захисників опинились під бетонними завалами. 22 січня наші військові вийшли з терміналу.

До оборони аеропорту в різний час були залучені воїни з 72 ОМБр, добровольці з ДУК, батальйону «Дніпро-1», «ОУН», бійці 93 механізованої бригади, 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад,90-го окремого аеромобільного батальйону, 80 та 81-ї десантно-штурмової бригади, 74 окремого розвідувального батальйону.

З 2018 року 16 січня вшановується День пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів.

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