Інструкція: що робити, якщо опинилися під завалами після ракетного удару

Журналісти dnepr.info вирішили нагадати, як діяти при ракетному обстрілі та що робити, якщо ви опинилися у зруйнованому будинку.

Якщо в будинок потрапила ракета, то треба якнайшвидше покинути будівлю. При цьому потрібно спускатися пішки, не використовуючи ліфт. зберігати спокій і не створювати тисняву. Після виходу з під’їзду слід відійти від будинку якнайдалі.

Якщо будинок залишити немає можливості – потрібно триматися подалі від вікон і балкона. При можливості – перекрити воду, газ, знеструмити приміщення. Найбезпечніше місце – у дверному отворі, між балками або біля несучої стіни.

Якщо опинилися в зруйнованому приміщенні – підстеліть щось на підлогу, ляжте на бік і підтягніть коліна до грудей, а голову обхопіть руками. У такому становищі слід чекати рятувальників.

Якщо опинилися під завалами – постарайтеся вивільнити руки та ноги і зателефонувати рятувальникам. Якщо такої можливості немає – кличте на допомогу. Кожні 10 хвилин рятувальники вимикають техніку, щоб почути звуки та голоси людей. Тому потрібно пробувати знову та знову.

Не робіть різких рухів, оскільки це може спровокувати подальший обвал.

Щоб «показати», що ви знаходитесь в квартирі, можна стукати по трубах, кликати на допомогу або сигналізувати про себе ліхтариком. Не можна використовувати запальничку, у квартирі може бути витік газу та полум’я може спричинити пожежу.

Під час тривоги, якщо немає можливості пройти в підвал, бомбосховище або паркінг, можна спробувати сховатися вдома. При цьому необхідно дотримуватися правила двох стін. Сядьте в кутку кімнати нижче рівня вікна. Навпаки також має бути стіна. Поруч з вами має бути «тривожна валізка».

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