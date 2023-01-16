Дім, квартира чи авто постраждало від ракетної атаки: як отримати компенсацію (ІНСТРУКЦІЯ)

Коли трапляється надзвичайна ситуація, то постраждала людина часто не знає що робити в першу чергу, бо перебуває часто в стані шоку. Журналісти dnepr.info дізнались, що потрібно робити якщо майно постраждало внаслідок ракетних ударів чи обстрілів ворожими снарядами та склало інструкцію з алгоритмом дій.

Якщо майно постраждало в наслідок ракетного удару або обстрілу перше, що потрібно зробити – це дізнатись чи потрібна комусь допомога та викликати швидку, поліцію та рятувальників. Друге, що можна і потрібно зробити – це самостійно зафіксувати пошкодження, якщо є така можливість. Для цього потрібно: зробити фото та відео будинку, квартири чи машини з різних ракурсів. Кадрів повинно бути багато, самі вони повинні бути чіткими, аби добре було видно ушкодження. Потім потрібно скласти акт з описом пошкоджень та отримати від свідків письмові пояснення з описом обставин події.

До паспорта та інших важливих паперів, що знаходяться у «тривожній валізці» потрібно додати угоду про купівлю-продаж нерухомості чи договір дарування, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, про праву на спадщину та квитанції на техніку та речі, які були куплені в оселю або договір про купівлю авто.

Подавати заяву на обстеження подшкодженого майна та виплату грошової компенсації потрібно до органу місцевого самоврядування чи військово-цивільної адміністрації.

Знайти форму для заяви можна тут.

В заяві потрібно вказати обставини події, своє місце реєстрації, номер телефону, серію та номер паспорту та ІПН. До цього документу потрібно додати: копію паспорта, ІПН, папери, які підтверджують право власності на помешкання або як альтернативний варіант – витяг з реєстру нерухомого майна, який можна отримати онлайн. Також замість паспорта можна додати еДокумент з застосунку «Дія». А також акт комісії з обстеження пошкоджених будівель і споруд, якщо його було складено представниками влади одразу після влучання.

Матеріальна допомога виділяється з місцевого бюджету і для кожного вона розраховується індивідуально, в залежності від обсягу збитків.

Також можна зафіксувати пошкодження у застосунку «Дія» та там заповнити форму. У розділі «Послуги» потрібно обрати пункт «Пошкоджене майно» та заповнити форму.

Заразом можна подати заяву на сайті Офісу Генерального прокурора – це тут.

Повідомити про зруйноване майно можна місцевій владі за телефонами: мерія: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12. Аварійна служба: (056) 736 10 02.

Також можна зателефонувати до комунальних служб та розказати їм про обставини події: КП «Коменергосервіс»: (067) 576 68 21; КП «Теплоенерго»: (067) 440 69 01 або (056) 374 30 18; Міська аварійна служба: (056) 736 10 02; КП «Міськсвітло»: (067) 630 50 89; КП «Міськводоканал»: (056) 719 93 83.

Для мешканців Кривого Рогу номери наступні: мерія: «056) 499-15-20; КП «Кривбасводоканал»: (067) 659 15 75, (066) 499 15 75;АТ «Криворіжгаз»: 104, (0 564) 626 104, (067) 62 92 104;ДТЕК «Дніпровські електромережі»: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00;АТ «Криворізька теплоцентраль»: (067) 566 96 86; КПТМ «Криворіжтепломережа»: (067) 544 56 21, 0 800 605 187.

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