Стройматериалы в придачу: как выглядит ТОП-5 самых дешевых квартир на продажу в Днепре (ФОТО)

За 295 тыс грн в Днепре можно купить квартиру в Соборном районе. Находится она на последнем, 5 этаже дома. Кухня маленькая – 5 кв.м. Общая площадь – 20 кв.м. В комнатах высокие потолки, а в квартире есть кладовая. Находится она в закрытом дворе.
361 тыс грн обойдется квартира в районе проспекта Богдана Хмельницкого в Днепре. Находится на среднем этаже панельного дома. Общая площадь 16 кв.м. кухня – 2 кв.м. Продается квартира без мебели, но с косметическим ремонтом и смежным санузлом.
Почти 406 тыс грн обойдется квартира внизу проспекта Поля. Находится на первом этаже 9-ти этажного дома, общая площадь – 29,5 кв.м. помещение находится в стадии ремонта. Часть работ уже сделана. Новому хозяину достанутся также и материалы для ремонта стен. На окнах квартиры стоят решетки.
Столько же обойдется однокомнатная в районе проспекта Воронцова, что на левом берегу. Дом был построен около 10 лет назад. Квартира находится на третьем, последнем этаже здания. Общая площадь 18,4 кв.м. Кухня-студия и смежный санузел. Дом находится в закрытом охраняемом дворе, где есть паркинг и зона барбекю. Состояние помещения – после строителей.
За 424 тыс грн можно купить однокомнатную квартиру в Краснополье. Находится на первом этаже двухэтажного дома. Общая площадь 29 кв.м. В помещении начат ремонт, часть работ уже сделана – гидроизоляция и стяжка пола, оштукатурены стены, заменены стояки и радиаторы. В придачу к квартире идет кладовая в подвале.
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