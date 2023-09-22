Блогерку із Дніпра Алхім “рознесли” через пісню Пугачової

Але знайшлися і захисники.

Блогерка із Дніпра Анна Алхім зняла відео, де співає пісню російської артистки Алли Пугачової “Любовь похожая на сон”. Жінка це робила кермом свого автомобіля та зазначила, що у майбутньому, якщо співачка доживе, блогерка хоче замовити її на своє весілля.

Алхім неодноразово критикували за суперечливі висловлювання про мешканців заходу України або за любов до російської музики. Цього разу деякі підписники зазначили, що блогерка тягне в український простір російських виконавців, яких люди намагаються забути та викоренити з національного культурного простору.

Лекції теж будуть російської. За що тоді ми всі боремося? Може немає війни? Ау, Аня, – пишуть у коментарях фоловери блогерки.

Попри обурення частини аудиторії, решта фоловерів Анни не побачила в цьому нічого кримінального. Свою думку українців аргументують тим, що Пугачова поїхала з Росії та не підтримала війну. Також, на думку деяких коментаторів, ми живемо у вільній країні, а Путін не присвоїв собі російську мову, тому люди можуть нею вільно говорити.

Водночас у ТікТок, де Алхім також виклала відео, люди залишають лише позитивні коментарі. Можливо через алгоритми соцмережі її контент залітає на російськомовний сегмент, тому реакції відповідні.

Зауважимо, що дискусії щодо того, чи потрібно слухати російську музику точаться давно. Наразі в Україні законодавчо заборонено вмикати треки випущені в РФ. Водночас більшість пісень Пугачової були записані задовго до перших воєнних зіткнень, а вона сама дійсно емігрувала за кордон, тому питання, чи забороняти музику артистки, відкрите.

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