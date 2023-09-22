Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із Закавказзя

Мешканець Дніпропетровщини помітив рідкісного богомола.

Як зазначив Олександр, помітили комаху в Дніпропетровській області. Точну локацію чоловік не розкриває. У коментарях уточнили, що на фото деревний закавказький богомол.

Це досить рідкісний для нашої області богомол, адже батьківщина цих комах – Кавказ. Водяться вони у Сакартвело (Грузія), Вірменії, Ірані та Афганістані. Раніше деревних богомолів помічали у Криму та на Херсонщині, куди вони перебралися із чорноморського узбережжя Кавказу.

Як зазначають біологи, богомоли почали іммігрувати до України через зміни клімату, адже останніми роками панує спека. Водночас ці комахи полюбляють широколистяні сади та ліси, тому зустріти їх можна ближче до лісосмуг та у зелених зонах.

Закавказький деревний богомол має зелене або жовтувато-буре забарвлення. Для людини безпечний, хоч і не любить присутності чужаків.

Богомол досить кремезна комаха, довжина його тіла 6-8 сантиметрів. Живе переважно на деревах, де полює на інших комах.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині помітили кенгуру-альбіносів.

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