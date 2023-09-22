Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із Закавказзя

Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із Закавказзя

Сьогодні 16:53
просмотров

Мешканець Дніпропетровщини помітив рідкісного богомола. 

Як зазначив Олександр, помітили комаху в Дніпропетровській області. Точну локацію чоловік не розкриває. У коментарях уточнили, що на фото деревний закавказький богомол.

Це досить рідкісний для нашої області богомол, адже батьківщина цих комах – Кавказ. Водяться вони у Сакартвело (Грузія), Вірменії, Ірані та Афганістані. Раніше деревних богомолів помічали у Криму та на Херсонщині, куди вони перебралися із чорноморського узбережжя Кавказу. 

Як зазначають біологи, богомоли почали іммігрувати до України через зміни клімату, адже останніми роками панує спека. Водночас ці комахи полюбляють широколистяні сади та ліси, тому зустріти їх можна ближче до лісосмуг та у зелених зонах. 

Закавказький деревний богомол має зелене або жовтувато-буре забарвлення. Для людини безпечний, хоч і не любить присутності чужаків. 

Новости Днепра про Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із Закавказзя

Богомол досить кремезна комаха, довжина його тіла 6-8 сантиметрів. Живе переважно на деревах, де полює на інших комах.

Новости Днепра про Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із Закавказзя

Новости Днепра про Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із Закавказзя

Нагадаємо, на Дніпропетровщині помітили кенгуру-альбіносів. 

Читайте також:

Новости Днепра про Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із ЗакавказзяУкраїнська Новости Днепра про Рідкісний для України вид богомолів виявили поблизу Дніпра: іммігрував із ЗакавказзяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Що робити, якщо помилково поповнив чужий номер телефону або банківську картку: алгоритм дій
Новини Дніпра
Сьогодні 17:28
Що робити, якщо помилково поповнив чужий номер телефону або банківську картку: алгоритм дій

Поповнити номер мобільного  чи картки можна швидко – на всю…

У мережі показали рідкісні фото з будівництва готелю “Парус”: найдепресивніша споруда не лише Дніпра, а й усієї країни
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
У мережі показали рідкісні фото з будівництва готелю “Парус”: найдепресивніша споруда не лише Дніпра, а й усієї країни

«Недобудована будівля готелю «Парус» – це одна з найдепресивніших споруд…

Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками
Новини Дніпра
Сьогодні 15:48
Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками

У Дніпрі допомоги потребував зварювальник, який травмувався під час роботи.

Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні
Новини Дніпра
Сьогодні 15:29
Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні

Вихідні можна провести на природі!

Наверх