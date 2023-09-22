Блогерку из Днепра Алхим «разнесли» из-за песни Пугачевой

Но нашлись и защитники.

Блогерша из Днепра Анна Алхим сняла видео, где поет песню российской артистки Аллы Пугачевой «Любовь похожа на сон». Женщина это делала рулем своего автомобиля и отметила, что в будущем, если певица доживет, хочет заказать ее на свою свадьбу.

Алхим неоднократно критиковали за противоречивые высказывания о жителях Запада Украины или за любовь к русской музыке. В этот раз некоторые подписчики отметили, что блогерка тянет в украинское пространство российских исполнителей, которых люди пытаются забыть и искоренить из национального культурного пространства.

Лекции тоже будут на русском? За что мы тогда все боремся? Может, нет войны? Ау, Аня, – пишут в комментариях фоловеры блоггерши.

Несмотря на возмущение части аудитории, остальные фолловеры Анны не увидели в этом ничего криминального. Такое свое убеждение украинцы аргументируют тем, что Пугачева уехала из России и не поддержала войну. Также, по мнению некоторых комментаторов, мы живем в свободной стране, а Путин не присвоил себе русский язык, поэтому люди могут на нем свободно говорить.

В то же время в ТикТок, где Алхим также выложила видео, люди оставляют только положительные комментарии. Возможно, через алгоритмы соцсети ее контент залетает на русскоязычный сегмент, поэтому реакции соответствующие.

Заметим, что дискуссии о том, нужно ли слушать русскую музыку идут давно. В настоящее время в Украине законодательно запрещено включать треки, выпущенные в РФ. В то же время большинство песен Пугачевой были записаны задолго до первых военных столкновений, а она сама действительно эмигрировала за границу, поэтому вопрос, запрещать ли музыку артистки, открыт.

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