Блогерку из Днепра Алхим «разнесли» из-за песни Пугачевой

Блогерша из Днепра Анна Алхим сняла видео, где поет песню российской артистки Аллы Пугачевой «Любовь похожа на сон». Женщина это делала рулем своего автомобиля и отметила, что в будущем, если певица доживет, хочет заказать ее на свою свадьбу.
Алхим неоднократно критиковали за противоречивые высказывания о жителях Запада Украины или за любовь к русской музыке. В этот раз некоторые подписчики отметили, что блогерка тянет в украинское пространство российских исполнителей, которых люди пытаются забыть и искоренить из национального культурного пространства.
Лекции тоже будут на русском? За что мы тогда все боремся? Может, нет войны? Ау, Аня, – пишут в комментариях фоловеры блоггерши.
Несмотря на возмущение части аудитории, остальные фолловеры Анны не увидели в этом ничего криминального. Такое свое убеждение украинцы аргументируют тем, что Пугачева уехала из России и не поддержала войну. Также, по мнению некоторых комментаторов, мы живем в свободной стране, а Путин не присвоил себе русский язык, поэтому люди могут на нем свободно говорить.
В то же время в ТикТок, где Алхим также выложила видео, люди оставляют только положительные комментарии. Возможно, через алгоритмы соцсети ее контент залетает на русскоязычный сегмент, поэтому реакции соответствующие.
Заметим, что дискуссии о том, нужно ли слушать русскую музыку идут давно. В настоящее время в Украине законодательно запрещено включать треки, выпущенные в РФ. В то же время большинство песен Пугачевой были записаны задолго до первых военных столкновений, а она сама действительно эмигрировала за границу, поэтому вопрос, запрещать ли музыку артистки, открыт.
Читайте также:
Автор:
Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет…
«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных…
Житель Днепропетровщины заметил редкого богомола.
В Днепре в помощи нуждался сварщик, который травмировался во время…
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет не более минуты. Но при этом, переводя деньги на счет в терминалах самообслуживания можно иногда люди все же ошибаются и пополняют счета не своих телефонов, а другие, чужие. Аналогичная ситуация…
«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц».
Житель Днепропетровщины заметил редкого богомола.
Такое видео опубликовали местные Telegram-каналы, но так ли это действительно - неизвестно.
В Днепре в помощи нуждался сварщик, который травмировался во время работы.
Выходные можно провести на природе!
Благодаря социальным сетям мы можем многое узнать о человеке, лишь посмотрев на его страничку. Но когда хочется выяснить, насколько надежен человек, например, при знакомстве, заключении договора и начале отношений, то можно узнать информацию о нем в разных украинских реестрах.
В Днепр госпитализировали семью, которая пострадала во время обстрела Никополя 21 сентября.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!