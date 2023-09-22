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Блогерку из Днепра Алхим «разнесли» из-за песни Пугачевой

Сегодня 17:57
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Но нашлись и защитники.

Новости Днепра про Блогерку из Днепра Алхим

Блогерша из Днепра Анна Алхим сняла видео, где поет песню российской артистки Аллы Пугачевой «Любовь похожа на сон». Женщина это делала рулем своего автомобиля и отметила, что в будущем, если певица доживет, хочет заказать ее на свою свадьбу.

Алхим неоднократно критиковали за противоречивые высказывания о жителях Запада Украины или за любовь к русской музыке. В этот раз некоторые подписчики отметили, что блогерка тянет в украинское пространство российских исполнителей, которых люди пытаются забыть и искоренить из национального культурного пространства.

Лекции тоже будут на русском?  За что мы тогда все боремся? Может, нет войны? Ау, Аня, – пишут в комментариях фоловеры блоггерши.

Несмотря на возмущение части аудитории, остальные фолловеры Анны не увидели в этом ничего криминального. Такое свое убеждение украинцы аргументируют тем, что Пугачева уехала из России и не поддержала войну. Также, по мнению некоторых комментаторов, мы живем в свободной стране, а Путин не присвоил себе русский язык, поэтому люди могут на нем свободно говорить.

Новости Днепра про Блогерку из Днепра Алхим

В то же время в ТикТок, где Алхим также выложила видео, люди оставляют только положительные комментарии. Возможно, через алгоритмы соцсети ее контент залетает на русскоязычный сегмент, поэтому реакции соответствующие.

Новости Днепра про Блогерку из Днепра Алхим

Заметим, что дискуссии о том, нужно ли слушать русскую музыку идут давно. В настоящее время в Украине законодательно запрещено включать треки, выпущенные в РФ. В то же время большинство песен Пугачевой были записаны задолго до первых военных столкновений, а она сама действительно эмигрировала за границу, поэтому вопрос, запрещать ли музыку артистки, открыт.

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