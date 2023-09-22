Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні

Якою буде погода в Україні, зокрема у Дніпрі, у ці вихідні, розповіла відомий синоптик Наталка Діденко.
За її словами, в суботу погода обіцяє бути сухою та дуже теплою. Дощі – тільки ввечері у західних областях.
Повсюди в Україні світитиме сонце, буде сухо і дуже тепло, впродовж дня +25 +29 градусів, на півдні та південному заході до +30 градусів. Лише ввечері у західних областях атмосферний фронт організує дощі, – зазначила вона.
У неділю дощі посиляться, проте не виходитимуть за межі західних областей. А на всій іншій території України теж буде сухо та сонячно.
Температура повітря 24 вересня суттєво не зміниться, лише в західній частині похолоднішає до +19 +23 градусів, – додала Наталка Діденко.
За її прогнозом, найближче відчутне похолодання очікується 4-5 жовтня.
Так що білі кросівки і більшість літніх речей ще можна вигуляти. Але не захоплюйтесь, бо все ж вечори і ранки вже холоднуваті, підстерігають сезонні віруси і навіть, кажуть, нова хвиля ковіду накотилася, – написала синоптик.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі допомоги потребував зварювальник, який травмувався під час роботи.
Завдяки соціальним мережам ми можемо багато дізнатися про людину, лише…
Актор із Дніпра, який під час війни долучився до тероборони,…
Сьогодні білявка теж стоїть на звичному місці.