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Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні

Сьогодні 15:29
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Вихідні можна провести на природі!

Новости Днепра про Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні

Якою буде погода в Україні, зокрема у Дніпрі, у ці вихідні, розповіла відомий синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в суботу погода обіцяє бути сухою та дуже теплою. Дощі – тільки ввечері у західних областях.

Повсюди в Україні світитиме сонце, буде сухо і дуже тепло, впродовж дня +25 +29 градусів, на півдні та південному заході до +30 градусів. Лише ввечері у західних областях атмосферний фронт організує дощі, – зазначила вона.

У неділю дощі посиляться, проте не виходитимуть за межі західних областей. А на всій іншій території України теж буде сухо та сонячно.

Температура повітря 24 вересня суттєво не зміниться, лише в західній частині похолоднішає до +19 +23 градусів, – додала Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближче відчутне похолодання очікується 4-5 жовтня.

Так що білі кросівки і більшість літніх речей ще можна вигуляти. Але не захоплюйтесь, бо все ж вечори і ранки вже холоднуваті, підстерігають сезонні віруси і навіть, кажуть, нова хвиля ковіду накотилася, – написала синоптик.

Новости Днепра про Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні

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Новости Днепра про Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідніУкраїнська

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