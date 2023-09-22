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На Дніпропетровщині в лісі помітили кенгуру-альбіносів (ВІДЕО)

Сьогодні 16:18
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Таке відео опублікували місцеві Telegram-канали, але чи так це насправді - невідомо.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в лісі помітили кенгуру-альбіносів (ВІДЕО)

Мешканці Дніпропетровщини стверджують у соцмережах, що помітили у лісі в нашій області кенгруру-альбіносів.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно двох тварин, що візуально дійсно схожі на кенгуру. Також автор відео стверджує, що зеленою зоною бігає і сірий кенгуру.

Зазначимо, ці тварини не водяться на території України, але можливо ці кенгуру втекли з якось зоопарку і тепер гуляють лісами. Також є версія, що ці тварини могли втекти із заповідника на півдні України і тепер вони шукають прихистку.

Так виглядають кенгуру-альбіноси: 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в лісі помітили кенгуру-альбіносів (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зазняли рідкісну червонокнижну змію.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в лісі помітили кенгуру-альбіносів (ВІДЕО)Українська

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