Балкон на другому поверсі та арфи на даху: як раніше виглядав театр Шевченка у Дніпрі (ФОТО)

Театр вважається одним із найстаріших не лише у Дніпрі, а й в Україні. Будівлю, де він знаходиться, почали будувати в 1913 році. Будували його за «американським» методом – коли все зводять швидко і при цьому відразу підключають до комунікацій та встановлюють вікна, а не чекають завершення спочатку зведення «коробки», потім оздоблення та інше. Тому готова будівля була вже до кінця 1913 року, а відкриття приурочили до ювілею Англійського клубу у місті, яке спонсорувало будівництво театру.
Англійський клуб з’явився у нашому місті у 1838 році. Це було місце, де збиралися багаті жителі Дніпра, а прозвали його так, бо на той час було модно все англійське. У клубі збиралися компаніями чоловіки та обговорювали різні питання: від політики до культури, а також курили, обідали, грали у карти, влаштовували бали. Потім відвідувачі клубу вирішили, що їм потрібний свій театр. Відвідувати його також могли і пересічні мешканці міста.
Театр вважався частиною клубу, але мав окремий вхід із Клубної вулиці. Тут було два фойє – по одному на кожному поверсі, буфет та кімнати відпочинку. А для членів Англійського клубу існував окремий вхід.
Під час Першої світової війни театр став військовим шпиталем. Постановки на сцені відновилися 1918 року. Після Громадянської війни у театрі розмістився Центральний партклуб, у ньому проходили збори та мітинги. У 1920-х тут був Театр та сад залізничників. Лише 1931 року у будівлі «оселився» «1-й театр Української Радянської республіки ім. Т. Г. Шевченка», трупа приїхала з Києва. До цього часу постійної трупи театр не мав.
Під час Другої світової війни тут існувало німецьке вар’єте. Після звільнення Дніпра до театру з евакуації повернулася трупа.
Наприкінці 1970-х років будівлю було перебудовано, реконструйовано та розширено. Від первісного вигляду в театрі збереглися лише деякі фрагменти фасаду, фойє, парадні сходи та зал.
Пізніше біля будівлі з’явився Театральний бульвар та Книжковий ринок.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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