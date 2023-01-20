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  • Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:19
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Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко за более чем 100 лет своего существования успел изменить облик как внутри, так и снаружи, а также побывать госпиталем и местом для партийных собраний. А первая постоянная труппа в театре появилась только в 1930-х годах.
Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

 

Театр считается одним из самых старейших не только в Днепре, но и в Украине. Здание, где он находится начали строить в 1913 году. Строили его по «американскому» методу – когда здание возводят быстро и при этом сразу подключают к коммуникациям и устанавливают окна, а не ждут завершения сначала возведения «коробки», потом отделки и прочее. Поэтому готово оно было уже к концу 1913 года, а открытие приурочили к юбилею Английского клуба в городе, который и спонсировал строительство театра.

Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

 

Английский клуб появился в нашем городе в 1838 году. Это было место, где собирались богатые жители Днепра, а прозвали его так потому что в то время было модно все английское. В клубе собирались компаниями мужчины и обсуждали различные вопросы: от политики до культуры, а также курили, обедали, играли в карты, устраивали балы. Потом посетители клуба решили, что им нужен свой театр. Посещать его также могли и обычные жители города.

Театр считался частью клуба, но имел отдельный вход с Клубной улицы. Тут было два фойе – по одному на каждом этаже, буфет и комнаты отдыха. А для членов Английского клуба существовал отдельный вход.

Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

 

Во время Первой мировой войны театр стал военным госпиталем. Постановки на сцене возобновились в 1918 году.  После Гражданской войны в театре разместился Центральный партклуб, в нем проходили собрания и митинги. В 1920-х тут был Театр и сад железнодорожников. Только в 1931 году в здании «поселился» «1-й театр Украинской Советской республики им. Т. Г. Шевченко», труппа приехала из Киева. До этого времени постоянной труппы у театра не было.

Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

 

Во время Второй мировой войны тут было немецкое варьете. После освобождения Днепра в театр из эвакуации вернулась труппа.

Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

 

В конце 1970-х годов здание было перестроено и расширено. От первоначального вида в театре сохранились только некоторые фрагменты фасада, фойе, парадная лестница и зал.

Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

 

Позже у здания появился Театральный бульвар и Книжный рынок.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

 

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Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)Русский

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